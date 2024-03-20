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В Тульской области отремонтируют дорогу в Ясную Поляну и набережную Дрейера

В Тульской области отремонтируют дорогу в Ясную Поляну и набережную Дрейера

Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры в местах притяжения туристов уделяется большое внимание с начала нацпроекта.

В Тульской области в этом году планируется отремонтировать участок Щекинского шоссе. По нему жители и гости региона подъезжают к музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная поляна». Ежегодно родовое имение писателя посещают более 300 тысяч человек.

В областном центре в этом году отремонтируют набережную Дрейера, которая прилегает к музею оружия и Николо-Зарецкому храму.

Также работы пройдут на ул. Дм. Ульянова, на которой находятся памятник жертвам политических репрессий, скверы памяти погибших железнодорожников и лётчика, дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова.

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