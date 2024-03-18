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На старт, внимание, март! 14 дел, которые нужно сделать на даче до открытия дачного сезона
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На старт, внимание, март! 14 дел, которые нужно сделать на даче до открытия дачного сезона

Карточки от Myslo.

Март – лучший месяц для подготовки сада к приходу весны. Что сломано – починить, заболевшее – вылечить, отмершее – удалить. А главное – спланировать будущие посадки. О том, что нужно сделать в саду и огороде в первые приезды на дачу, расскажем в карточках!

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Спонсор публикации — Группа компаний «ЖАК». В группу компаний, которая производит сельскохозяйственную продукцию с 2004 года, входят ООО «ЖАК» в Новомосковском районе, ООО «МАНО» в Киреевском районе, ООО «Треполье» в Рязанской области, а также три организации, ведущие деятельность, не связанную с аграрной отраслью.

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