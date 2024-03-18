На старт, внимание, март! 14 дел, которые нужно сделать на даче до открытия дачного сезона

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Март – лучший месяц для подготовки сада к приходу весны. Что сломано – починить, заболевшее – вылечить, отмершее – удалить. А главное – спланировать будущие посадки. О том, что нужно сделать в саду и огороде в первые приезды на дачу, расскажем в карточках!

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