Кому из водителей придется менять права после 1 апреля

Теперь установлен новый порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные. Об этом агентству «Прайм» рассказал Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.
— Лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента, — пояснил он.
Россиянам, которые получили водительские права за границей, придется заменить их в течение года после въезда в РФ. Не придется менять водительский документ лишь гражданам Белоруссии и россиянам, получившим их в этой стране.
Поправки вовсе не означают, что водительские удостоверения тут же станут недействительными — для их замены дается достаточно времени. Тем, кто не заменит их через год, полагается штраф от 5 до 15 тыс. рублей.