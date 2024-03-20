Кому из водителей придется менять права после 1 апреля

Фото из архива Myslo.

Теперь установлен новый порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные. Об этом агентству «Прайм» рассказал Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

— Лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента, — пояснил он.

Россиянам, которые получили водительские права за границей, придется заменить их в течение года после въезда в РФ. Не придется менять водительский документ лишь гражданам Белоруссии и россиянам, получившим их в этой стране.