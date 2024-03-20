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Кому из водителей придется менять права после 1 апреля
Фото из архива Myslo.

Кому из водителей придется менять права после 1 апреля

Со следующего месяца вступают в силу изменения в Закон «О безопасности дорожного движения».

Теперь установлен новый порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные. Об этом агентству «Прайм» рассказал Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

— Лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента, — пояснил он.

Россиянам, которые получили водительские права за границей, придется заменить их в течение года после въезда в РФ. Не придется менять водительский документ лишь гражданам Белоруссии и россиянам, получившим их в этой стране.

Поправки вовсе не означают, что водительские удостоверения тут же станут недействительными — для их замены дается достаточно времени. Тем, кто не заменит их через год, полагается штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

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