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«АКМ следж» стартовал с победы на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

«АКМ следж» стартовал с победы на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Впервые турнир провели в марте 2022 года после отстранения сборной России от участия в Паралимпийских играх в Пекине.

19 марта в Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония открытия Зимних игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

В церемонии принял участие главный тренер «АКМ следж» Александр Денисов и представитель команды — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Паралимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России Евгений Петров.

Для участия в спортивном мероприятии прибыло около 300 спортсменов из 23 регионов России. Тульскую область на соревнованиях представляет команда «АКМ следж».

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19 марта в первом полуфинальном матче тульские спортсмены обыграли «Удмуртию» со счетом 6:0. Отметим, в прошлом году команда «АКМ следж» заняла на соревнованиях второе место.

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