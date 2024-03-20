Тульские улицы тонут в собачьих «минах»

Снег активно тает, обнажая неприглядную картину — десятки собачьих кучек тут и там. «Мины», как их в шутку называют жители города. Ну а если серьезно, кто обязан убирать собачьи экскременты и почему в Туле эта проблема стоит так остро?

Помимо неприятного запаха и неприглядного вида, собачьи фекалии создают угрозу здоровью человека. Они могут содержать множество вирусов, бактерий и паразитов, включая вредные патогены, такие как кишечная палочка, лямблии и сальмонеллы, которые вызывают тяжелые заболевания. Собачьи экскременты — прямой способ распространения болезней среди самих питомцев. Такие отходы не разлагаются просто так, но загрязняют почву, воду и воздух.

Из-за лени, спешки или просто-напросто невежества многие владельцы не убирают за своими питомцами. К сожалению, штрафа за это в Тульской области пока нет.

В 2018 году вступил в силу новый закон об ответственном обращении с животными. В нем есть статья, которая определяет требования к содержанию домашних животных и, в частности, правила их выгула. Согласно этому закону владелец должен убирать за животным в местах и на территориях общего пользования. Это подъезды и придомовые территории: двор, детская, спортивная площадки и в том числе газоны вокруг дома. Хозяева домашних животных обязаны убирать их фекалии в лифтах, коридорах, во дворах и на улице.

К нам в редакцию попало видео, на котором туляк показал, как вход возле детского сада на ул. Баженова усеян собачьими экскрементами. В районе Зеленстроя похожая картина на каждом шагу.

Фото Алексея Пирязева.

— В Москве такого безобразия нет! — рассказала «Слободе» местная жительница. — Возле дома, где живет моя дочь, управляющая компания поставила автоматы, которые выдают бумажные пакетики для уборки за собаками.

Жалуется и тулячка Александра:

— Живу в районе облбольницы. Ни разу не видела, чтобы кто-то во дворе убирал за своим питомцем. Допускаю, что есть ответственные хозяева, но мне пока такие не встречались. Основной аргумент у тех, кто не убирает: «Вокруг бегают бездомные собаки и кошки, за ними никто не убирает, и я за своими убирать не буду. От этого ничего не изменится». Нужен штраф или другая форма воздействия на нерадивых хозяев.

Тулячка Валерия рассказала, что в их районе — ответ­ственные хозяева. Но есть и исключения.

— В нашем дворе большая дет­ская площадка, с собаками там не гуляют. Уходим в сквер недалеко от дома. Все как положено: с поводками, некоторые — с намордниками. В основном собачники, которых я знаю, носят с собой на прогулку пакетики для уборки за своими питомцами. Однако есть у нас в подъезде владелица шпица, которая выпускает собаку из квартиры, и та гуляет одна: пес справляет нужду в подъезде, а хозяйка не убирает. Но это единичный случай. В сквере, где мы гуляем, экскрементов почти нет, а собак — много. В целом собачники стали гораздо ответственнее. То, что весной много «сюрпризов» всплывает из-под снега, — так было каждый год. Думаю, введение штрафов ничего не даст.

Однако история, когда нерадивые хозяева выпускают гулять своих питомцев по подъезду, — не единична. Как рассказала специалист по благоустрой­ству УК «Оружейная слобода» Юлия Савельева, дворникам очень часто приходится сталкиваться с неприятными сюр­призами в подъездах. По закону дворники не обязаны убирать экскременты ни в подъездах, ни с придомовой территории.

— Но на практике дворники все равно их убирают, — пояснила Юлия Савельева. — При этом не только в самих подъездах, но и лифтах. С такой картиной легко встретиться в многоквартирном доме. При этом если дворник станет свидетелем ситуации, когда чья-то собака испражняется во дворе, то сделать замечание его хозяину или вступить с ним в полемику он не сможет.