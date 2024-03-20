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В Белоусовском парке спиливают опасные деревья
Фото Алексея Пирязева

В Белоусовском парке спиливают опасные деревья

На месте каждого убранного дерева появятся три новых, заверяют сотрудники ГУ ТО «Тульские парки».

Известие о каждом срубленном в городе дереве — всегда повод для волнения и народной паники. Особенно когда деревья спиливают в парке: получается, что зелёная зона станет не такой зелёной? Прохожим всегда кажется, что спиливают хорошие деревья, которые еще «сто лет простоят». Однако эксперты по лесоохране объясняют: здоровое дерево действительно простоит и сотню лет, а старое, опасное для жизни людей, должно быть удалено.

Администрация парка пригласила в качестве экспертов сотрудников Центра защиты леса Тульской области. Они оценили состояние деревьев. Всего «плохих» выявили 44 штуки (10 в одном акте и 34 в другом): берёзы, клёны, дубы и ивы старше 80 лет. Сейчас приступили к удалению 34 дубов. Все они находятся в мемориальной части парка. Это большие деревья, с виду — красивые и крепкие. Понять, почему их нужно удалить, без подсказки профессионала сложно.

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Сотрудник Центра защиты леса Тульской области Лидия Синькова показала, как проверяют дерево: на некоторых уже пролегли глубокие трещины, внутри — гниль.

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Ещё один признак, по которому видно опасное дерево, — наличие на стволе гриба-трутовика. Если такие грибы растут на стволе — дерево прогнило внутри.

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Просто так сносить дерево никто не будет. Прежде чем снести дуб или берёзу, эксперты признают дерево аварийным. Это небыстрая процедура.

Аварийное дерево помечают, описывают все признаки аварийности, измеряют его параметры, координаты, фотографируют и выносят рекомендацию о сносе.

Вырубкой деревьев занимаются сотрудники профильного отдела лесного хозяйства «Тульских парков».

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сегодня, в 17:01 −2
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