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Проект «Время героев 71»: в Тульской области участники СВО смогут бесплатно получить второе образование
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Проект «Время героев 71»: в Тульской области участники СВО смогут бесплатно получить второе образование

Если они захотят получить высшее образование по одной из востребованных специальностей, часть затрат на обучение им компенсируют из регионального бюджета.

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили региональный кадровый проект для участников и ветеранов СВО в Тульской области «Время героев 71».

Как доложил Дмитрий Миляев, проект включает в себя три направления: получение образования, гарантированное трудоустройство и включение в резерв управленческих кадров.

Проект будет реализовываться совместно с региональными образовательными учреждениям и предприятиями-партнерами.

Участники СВО смогут бесплатно получить второе профессиональное образование, пройти повышение квалификации. Если они захотят получить высшее образование по одной из востребованных специальностей, то часть затрат на обучение им компенсируют из регионального бюджета.

Одно из приоритетных направлений поддержки участников СВО — их гарантированное трудоустройство. Предприятия-партнеры готовы устанавливать повышающие коэффициенты к заработной плате сотрудников из числа участников СВО. Для открытия собственного бизнеса внедряется льготная программа финансовой поддержки.

Часть мер поддержки также планируется распространить на жен участников СВО.

Алексей Дюмин поручил минтруду совместно с минобром и министерством по правовому обеспечению подготовить указ о реализации проекта «Время героев 71».

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