Столкновение баржи и лодки на Оке: старпома капитана признали виновным в гибели двух человек

В Алексине местный житель признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам. Мужчина занимал должность старшего помощника капитана — первого помощника механика теплохода «БТМ-478».

Напомним, 28 сентября 2022 года около 19 ч 40 мин. он следовал на теплоходе в составе с баржей-площадкой по Оке в 347 метрах вверх по течению от автодорожного моста через реку в Алексине.

Судом установлено, что обвиняемый нарушил правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, не выбрал безопасную скорость движения и не обеспечил должного контроля за обстановкой в условиях ограниченной видимости. Баржа под его управлением столкнулась с находившейся на якоре лодкой, в которой находились двое рыбаков. В результате аварии мужчины погибли на месте.

Приговором суда мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.