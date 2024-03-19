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В выходные в Тулу придет климатическая весна
Фото Алексея Пирязева.

В выходные в Тулу придет климатическая весна

Среднесуточная температура станет положительной.

В выходные в Тульскую область придет климатическая весна. Такие предварительные прогнозы дали синоптики регионального гидрометцентра. 

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Ожидается, что 23–24 марта среднесуточная температура воздуха станет положительной.

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сегодня, в 13:45 0
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