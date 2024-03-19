В выходные в Тулу придет климатическая весна

В выходные в Тульскую область придет климатическая весна. Такие предварительные прогнозы дали синоптики регионального гидрометцентра.
Ожидается, что 23–24 марта среднесуточная температура воздуха станет положительной.
Среднесуточная температура станет положительной.
В выходные в Тульскую область придет климатическая весна. Такие предварительные прогнозы дали синоптики регионального гидрометцентра.
Ожидается, что 23–24 марта среднесуточная температура воздуха станет положительной.
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