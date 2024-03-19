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В Туле откроется выставка, посвященная 10-летию воссоединения Крыма с Россией

В Туле откроется выставка, посвященная 10-летию воссоединения Крыма с Россией

Выставка продолжает ряд мероприятий Тульского музейного объединения в преддверии Дня работника культуры.

На выставке «Солнечный Крым — край вдохновения» в Музее П. Н. Крылова (Тула, ул. Кутузова, 10) представлено порядка 40 работ из фондов Тульского музея изобразительных искусств. Авторы полотен — известные советские и российские художники XX и начала XXI веков: Андрей Крылов, Сергей Федотов, Анатолий Сафохин, Евгений Симкин, Наталия Богородская и другие.

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Крымский полуостров — один из самых живописных уголков земного шара, издавна привлекал и дарил вдохновение художникам, писателям, поэтам. Величественные горы, бескрайние морские дали, солнечная синь небес и неповторимое настроение, которое остается в душе побывавших в тех краях. Эта тема объединяет работы, представленные на выставке.

Вернисаж состоится 20 марта в 14 часов. Экспозиция будет работать до 1 октября. 0+

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