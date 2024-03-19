В Туле откроется выставка, посвященная 10-летию воссоединения Крыма с Россией

На выставке «Солнечный Крым — край вдохновения» в Музее П. Н. Крылова (Тула, ул. Кутузова, 10) представлено порядка 40 работ из фондов Тульского музея изобразительных искусств. Авторы полотен — известные советские и российские художники XX и начала XXI веков: Андрей Крылов, Сергей Федотов, Анатолий Сафохин, Евгений Симкин, Наталия Богородская и другие.

Крымский полуостров — один из самых живописных уголков земного шара, издавна привлекал и дарил вдохновение художникам, писателям, поэтам. Величественные горы, бескрайние морские дали, солнечная синь небес и неповторимое настроение, которое остается в душе побывавших в тех краях. Эта тема объединяет работы, представленные на выставке.

Вернисаж состоится 20 марта в 14 часов. Экспозиция будет работать до 1 октября. 0+