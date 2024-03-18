Погода в Туле 19 марта: дождь со снегом и до +7

Во вторник в регионе будет облачно. Местами мокрый снег с дождём (до 1 мм за сутки) и гололедица.
Ветер восточный, до восьми метров в секунду. Температура ночью – от -3 до +2, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
Во вторник в регионе будет облачно. Местами мокрый снег с дождём (до 1 мм за сутки) и гололедица.
Ветер восточный, до восьми метров в секунду. Температура ночью – от -3 до +2, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
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