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Погода в Туле 19 марта: дождь со снегом и до +7
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 19 марта: дождь со снегом и до +7

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

Во вторник в регионе будет облачно. Местами мокрый снег с дождём (до 1 мм за сутки) и гололедица.

Ветер восточный, до восьми метров в секунду. Температура ночью – от -3 до +2, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:00 +7
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