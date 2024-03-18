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Тульский филиал ГИМ покажет гостям аксессуары модников 19 века
Фото из архива Myslo

Тульский филиал ГИМ покажет гостям аксессуары модников 19 века

На серии спецпоказов к выставке «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII – XIX веков» будут представлены вещи, не вошедшие в основную экспозицию.

Экспонаты расширят представления туляков о предметах, бывших обязательными в обиходе модников два века назад. В те времена в России была популярна культура дендизма. Денди усовершенствовали английский загородный стиль одежды, придав ему необходимый лоск и элитарность.

В ходе первого специального показа посетители познакомятся с деталью туалета модника-денди – зрительной трубой. «Карманные» оптические приборы играли значительную роль в поведении мужчины и были неотъемлемой частью светского времяпрепровождения.

Достаточно сказать, что приличия в России запрещали младшим по возрасту или чину смотреть через очки на старших: это воспринималось как отчаянная дерзость. Щеголи освоили не только очки и лорнет, но и складные зрительные трубы. Их использовали преимущественно в театре, рассматривая дам в удаленных ложах как прямо, так и тайно. 

Подробности о спецпоказах можно узнать по телефону: 77-31-65.

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Фотограф:
сегодня, в 07:40 0
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