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Туляки стали чаще жаловаться на неубранный мусор
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Туляки стали чаще жаловаться на неубранный мусор

Об этом рассказала замдиректора Ситуационного Центра губернатора Тульской области Нина Толкачева.

На оперативном совещании в региональном правительстве рассмотрели обращения и жалобы туляков. По словам Нины Толкачевой, у жителей есть претензии к содержанию контейнерных площадок: мусор вывозится с нарушениями графика, а поступающие заявки обрабатываются не вовремя.

Кроме того, несвоевременно вывозится мусор из дворов домов. Из-за этого возникают стихийные свалки. Пожаловались туляки и на некачественную уборку мусора на городских тротуарах и территориях общего пользования – например, остановках общественного транспорта.

Алексей Дюмин поручил министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову проанализировать причины этих проблем, провести инвентаризацию контейнерных площадок и привести их в порядок, а также разработать графики сезонных субботников.

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