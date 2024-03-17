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В Тульской области явка составила 61,84%

В Тульской области явка составила 61,84%

Такие подсчеты сделали в региональном избиркоме.

По состоянию на 10.00 17 марта явка избирателей на выборах Президента России составила 61,84%.

Напомним, по Туле явка составила 58,4%.

Выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. Проголосовать можно до 20 часов вечера. 

Сюжет: Выборы президента 2024
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