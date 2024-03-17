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Алексей Дюмин поздравил работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания с профессиональным праздником

Глава региона поблагодарил их за ответственность и добросовестный труд.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания с профессиональным праздником.

— Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Он посвящен тысячам людей, которые своим непростым трудом обеспечивают стабильную работу жизненно важных отраслей и повседневный комфорт наших граждан.

Благодарю всех вас — работников частных организаций, сотрудников государственных и муниципальных структур — за ответственность и добросовестный труд. За все, что вы делаете для региона.

Вы вносите огромный вклад в обеспечение благополучия жителей, снабжение коммунальными ресурсами домов, социальных объектов и промышленных предприятий.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, добра и успехов!

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