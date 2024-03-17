В Черни подросток зарезал своего одноклассника из-за девушки

Фото СУ СКР по Тульской области

Конфликт произошел вечером 16 марта на ул. Строительной в поселке Чернь. Подросток несколько раз ударил своего сверстника ножом. От полученных ран 16-летний юноша скончался на месте преступления.

По информации источников Myslo, ребята учились в школе, были одноклассниками. Конфликт между ними произошел из-за девушки.

– В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи СК. На месте происшествия работу следственно-оперативной группы организует руководитель следственного управления СК России по Тульской области Владимир Усов, – отметили в пресс-службе ведомства.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.