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В Черни подросток зарезал своего одноклассника из-за девушки
Фото СУ СКР по Тульской области

В Черни подросток зарезал своего одноклассника из-за девушки

Следователи плавского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летнего подростка.

Конфликт произошел вечером 16 марта на ул. Строительной в поселке Чернь. Подросток несколько раз ударил своего сверстника ножом. От полученных ран 16-летний юноша скончался на месте преступления.

По информации источников Myslo, ребята учились в школе, были одноклассниками. Конфликт между ними произошел из-за девушки. 

– В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи СК. На месте происшествия работу следственно-оперативной группы организует руководитель следственного управления СК России по Тульской области Владимир Усов, – отметили в пресс-службе ведомства. 

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

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