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В Тульской области проголосовали 64,75% избирателей

В Тульской области проголосовали 64,75% избирателей

Такие подсчеты сделали в региональном избиркоме.

По состоянию на 12.00 17 марта явка избирателей на выборах Президента России составила 64,75%.

Напомним, по Туле явка составила 58,4%.

Выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. Проголосовать можно до 20 часов вечера. 

Сюжет: Выборы президента 2024
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