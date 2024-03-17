В Тульской области проголосовали 64,75% избирателей

Такие подсчеты сделали в региональном избиркоме.

По состоянию на 12.00 17 марта явка избирателей на выборах Президента России составила 64,75%.

Напомним, по Туле явка составила 58,4%.

Выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. Проголосовать можно до 20 часов вечера.