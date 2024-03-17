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Сотрудники тульской Госавтоинспекции вручили световозвращатели любителям северной ходьбы
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции вручили световозвращатели любителям северной ходьбы

Тулякам напомнили, почему необходимо использовать такие аксессуары.

В Туле для любителей северной ходьбы сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись» в Рогожинском парке. Главная цель мероприятия — повышение грамотности и ответственности в области дорожного движения.

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Участникам рассказали о возможных дорожных «ловушках» и необходимости использования световозвращающих аксессуаров во время проведения тренировок.

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Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, участникам мероприятия вручили полезные подарки — световозвращающие фликеры и световозвращаюшие мешки, изготовленные в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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