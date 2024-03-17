В Тульской области продолжается голосование по проекту «Выбираем всей семьей!»

В завершающий день голосования по инициативным проектам жители спешат сделать свой выбор и принять участие в викторине с ценными призами, приуроченной к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.



Все счетные участки оборудованы ящиками для голосования. Приветливые волонтеры проекта сканируют QR-коды, а при необходимости помогают заполнить билеты. Жителям остается только выбрать понравившийся проект.

«Выбираем всей семьей!» безусловно поможет улучшить Тульскую область, сделать ее уютнее и комфортнее, – так считают сами жители и поэтому активно принимают участие. Вызывает у них интерес и викторина, по итогам которой будут распределены более 5 тыс. подарков.

– Принимаю участие, потому что важно сделать выбор по «Народному бюджету», для того чтобы наш город становился комфортнее. Ну и так же поучаствовать в викторине, испытать удачу. Надеюсь, что получится выиграть что-то, – поделился Александр Михайлин, участник проекта.

Как рассказал председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов, подарочный фонд викторины внушительный. Это топовые смартфоны, телевизоры с большой диагональю, современные ноутбуки, сертификаты на покупку бытовой техники. И главные подарки – сертификаты на отдых в Крыму.

– Хочу призвать всех жителей Тульской области прийти сегодня, в заключительный день голосования, на счетные участки, и сделать свой выбор понравившегося проекта, — сказал Антон Неклюдов. — Это важный и нужный для области шаг. Напоминаю, голосование проходит три дня – 15, 16 и 17 марта. Распределение подарков пройдет в понедельник.

– Жители у нас очень активные. Кто-то приносит свои билеты, кто-то берет билет здесь на месте, на счетном участке. Люди приходят заинтересованные, уже знают свои проекты, – рассказала Дарья Чуприкова, волонтер проекта «Выбираем всей семьей!» в Тульском государственном машиностроительном колледже им. Н. Демидова.