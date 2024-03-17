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Погода в Туле 18 марта: облачно с прояснением
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 18 марта: облачно с прояснением

Преимущественно без осадков.

В понедельник в регионе сохранится облачная погода. Ночью и утром местами гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днем — +2…+7 °С.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. 

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сегодня, в 07:00 +5
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