Утром 16 марта на Косой Горе при пожаре погибла женщина

В половине седьмого 16 марта поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Трудовой на Косой Горе. Три пожарных расчета справились с огнем за 15 минут. Из задымленных помещений спасатели эвакуировали 9 человек, одного — с применением спецустройства газодымозащитной службы.
При пожаре в квартире погибла женщина 60 лет.
В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.