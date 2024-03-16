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  4. Утром 16 марта на Косой Горе загорелась квартира - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Утром 16 марта на Косой Горе при пожаре погибла женщина
Фото ГУ МЧС по Тульской области

Утром 16 марта на Косой Горе при пожаре погибла женщина

ЧП случилось в доме на ул. Трудовой.

В половине седьмого 16 марта поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Трудовой на Косой Горе. Три пожарных расчета справились с огнем за 15 минут. Из задымленных помещений спасатели эвакуировали 9 человек, одного — с применением спецустройства газодымозащитной службы.

При пожаре в квартире погибла женщина 60 лет.

В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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