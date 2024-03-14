В военкомате рассказали, почему со всей России добровольцы едут в Тульскую область для отправки в зону СВО

Тульская область — один из регионов, предоставляющих наибольшее количество мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям.

Какие меры поддержки существуют

Заключить контракт на военную службу — с такой целью в Тульскую область приезжают кандидаты абсолютно из всех регионов России.

Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Тулы, капитан Максим Ксёнз:

Максим Ксёнз — Тульская область привлекательна тем, что здесь самый большой список социальных гарантий. Именно поэтому Тульская область в лидерах. Отправившимся в зону СВО из нашего региона помимо федеральных льгот предоставляются и региональные, в том числе и компенсация проезда до Тулы.

Виктория Балашова, заместитель директора департамента, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки министерства труда социальной защиты Тульской области:

Виктория Балашова — В нашем регионе на сегодняшний день предусмотрено 59 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Помимо тех мер, которые были предусмотрены ранее, в 2024 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина членам семей участников СВО дополнительно предоставляются единовременные выплаты в размере 15 000 рублей. Выплату может получить супруга или мать участника СВО. Также предусмотрена единовременная выплата в размере 10 000 рублей в честь Международного женского дня женам, матерям и дочерям участников СВО, не достигших 18 лет либо не старше 23 лет и обучающихся очно. Также эта выплата положена вдовам, не вступившим в брак. Для получения выплат нужно обратиться в местный отдел соцзащиты, отделение МФЦ либо на региональный портал Госуслуг. Если семья уже является получателем мер поддержки как семья участника СВО, к заявлению никаких дополнительных документов прикладывать не надо. В других случаях нужно предоставить справку об участии члена семьи в специальной военной операции. Если за выплатой обращается совершеннолетняя дочь участника СВО, ей нужно будет предоставить справку из учебного заведения о том, что она обучается по очной форме.

Также семьи участников СВО, которые стоят на учёте в органе местного самоуправления как молодая семья, в 2024 году могут получить единовременную выплату на приобретение жилья в первоочередном порядке. Для этого необходимо обратиться с заявлением в отдел соцзащиты по месту жительства либо в любое отделение МФЦ.

Узнать подробности о мерах поддержки можно на сайте zaschitnik71.ru либо по телефону горячей линии 129.

Как заключить контракт

На базе пункта отбора кандидаты на службу по контракту проходят медкомиссию. Если заболеваний, препятствующих прохождению военной службы, нет, начинается процесс оформления кандидата. В среднем он занимает от одного до трех дней.

— В пункте отбора кандидат подаёт заявление о прохождении медкомиссии на военную службу. Он проходит терапевта, сдаёт анализы, общается с психологом, — рассказал Максим Ксёнз. — Если заболеваний, с которыми на военную службу не берут, не имеется, кандидат подписывает контракт и убывает в войсковую часть, на базе которой у нас находится пункт временного размещения. В пункте он находится до момента отправки.

Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят подготовку на базе учебной части, осваивают тактическую медицину, занимаются с инструкторами по своей специализации.

— Сейчас наиболее востребованными являются командиры боевых машин, стрелки, специалисты медицинского профиля, связисты, операторы БПЛА. Но в целом востребованы все, — добавил зам. начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Тулы.

Желающим отправиться на военную службу Максим Ксёнз советует брать с собой рюкзак не больше 50 литров, в который поместятся вещи первой необходимости: несессер с мыльными принадлежностями, полотенца, тапочки, небольшая тёплая кофта и аптечка, если в анамнезе есть хронические заболевания.

— Большой рюкзак — это дополнительная нагрузка, потому что будет еще и своя амуниция, которая выдаётся Минобороны по месту прибытия. Именно поэтому я рекомендую небольшой рюкзак, — заключил Ксёнз.

Жители Тульской области могут задать вопросы о контрактной службе по номеру горячей линии 117. Телефон пункта отбора — 8 (4872) 56-19-90. Также информацию можно найти на официальном сайте службапоконтракту.рф.

О том, как поступить на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию, доступно и подробно описано на сайте служив106.рф. Там же можно оставить заявку, по которой с вами обязательно свяжутся и ответят на все интересующие дополнительные вопросы.