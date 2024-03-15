Туляков приглашают в пеший поход выходного дня

Изображение от Freepik.

Школа спортивного туризма Тульской области приглашает всех любителей активного образа жизни в пеший поход выходного дня. Он состоится 17 марта по маршруту: д.Барсуки - ост. Красные ворота.

Старт в 10.00 с остановки автобусов № 161 и № 162 на перекрестке ул. Луначарского и ул. Октябрьской. Возвращение в Тулу ориентировочно в 18.30.

Принять участие в мероприятии могут все желающие, но рекомендуется готовность провести несколько часов на открытом воздухе в условиях низких температур. Регистрация по ссылке.