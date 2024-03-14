Погода в Туле 15 марта: до восьми градусов тепла

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, местами гололедица. Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду.
Температура ночью – от -3 до -8 градусов, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
В пятницу осадков не ожидается.
В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, местами гололедица. Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду.
Температура ночью – от -3 до -8 градусов, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.
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