Погода в Туле 15 марта: до восьми градусов тепла

Фото из архива Myslo

В пятницу осадков не ожидается.

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, местами гололедица. Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от -3 до -8 градусов, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.