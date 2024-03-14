В ТулГУ впервые голосующим тулякам подарят Чебурашек

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В главном корпусе университета открылся избирательный участок, посвященный Всемирному фестивалю молодежи. Иностранные участники региональной программы фестиваля передали избирательной комиссии символы фестиваля – Чебурашек. В дни выборов их вручат тем, кто придет голосовать впервые.

Участников приветствовали замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

– Вы получили уникальную возможность увидеть, как проходят выборы Президента Российской Федерации. Это важнейшее политическое событие. Уверена, что вы получите новые знания, – отметила Ольга Петрова.

– Каждый день Россия и Тульская область открываются для вас с новой стороны. Пусть ваше пребывание здесь будет полезным и познавательным, – пожелал Алексей Давлетшин.

Молодые иностранцы посетили Тульское суворовское военное училище, осмотрели учебные классы, спортивные объекты, комнату воинской славы, в стрелковом комплексе постреляли из пневматической винтовки. На Уроке мужества суворовцы рассказали участникам делегации о своей учебе и ценностях суворовского братства.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». После его завершения стартовала региональная программа. 2000 иностранных участников отправились в путешествие по городам России, чтобы познакомиться с её историческим наследием, национальным многообразием, уникальной природой и экономическим потенциалом.