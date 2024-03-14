Жители 23 тульских сел на почте могут создать учётную запись на Госуслугах

Подтверждённая учётная запись даёт доступ ко всем услугам портала. Чтобы получить её, достаточно обратиться к оператору почтового отделения, предъявить паспорт и СНИЛС.

Это можно бесплатно сделать в отделениях почты, расположенных в населённых пунктах Ненашево, Дмитриевское, Архангельское, Первомайский, Санталовский, Рождественский, Рассвет, Барсуки, Иншинский, Воскресенское, Социалистический, Лазарево, Крапивна, Красный Яр, Метростроевский, Черепеть, Новые Дольцы, Бобрики, Ширинский, Пронь, Бегичевский, Яблонево и Кадное.

Воспользоваться порталом Госуслуг, сайтом «Работа России» и другими интернет-ресурсами могут жители населённых пунктов Ненашево, Дмитриевское, Первомайский, Санталовский, Рассвет, Барсуки, Красный Яр, Черепеть, Новые Дольцы, Ширинский и Пронь. Для этого в сельских почтовых отделениях установили компьютеры с доступом к Интернету.