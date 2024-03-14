«Волонтерские выходные в Ясной Поляне»: музей-усадьба приглашает всех желающих

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Первые «Волонтерские выходные» в 2024 году пройдут с 12 по 14 апреля. Весной также планируются смены с 19 по 21 апреля и с 24 по 26 мая. Кроме того, предполагается проведение программы летом и осенью — всего девять волонтерских заездов выходного дня за 2024 год.

В этом году при помощи волонтеров мы продолжим восстанавливать мемориальные леса, как естественные, так и посаженные более ста лет назад Львом Николаевичем Толстым и членами его семьи.

В ближайших планах — работа на участках в лесу Чепыж и Старый Заказ.

На этой территории необходимо собрать упавшие ветки и то, что осталось от санитарных рубок погибших деревьев. Также продолжится подготовка к посадкам в Березовом клине и Абрамовской посадке. По словам кураторов проекта «Музейный добровольческий десант», это масштабная работа, с которой музей не может справиться без помощи волонтеров.

Ежегодно в программе «Волонтерские выходные в Ясной Поляне» принимают участие около 200 человек. География участников обширна: от Тулы и Петрозаводска до Мексики и Индии. По подсчетам организаторов «Музейного добровольческого десанта», самому младшему волонтеру, который принял участие в программе, всего четыре года, а самому старшему — 70 лет.

Музей обеспечивает расходы на проживание и обеды добровольных помощников. Расходы волонтеров включают проезд до Ясной Поляны и обратно, а также обеспечение завтрака и ужина. Проживание в гостинице «Ясная Поляна» для участников программы бесплатно.

Что взять с собой в Ясную Поляну:

обязательно — сменный комплект рабочей одежды и обуви, рабочие перчатки, кружку, миску, ложку;

по желанию — фотоаппарат, музыкальный инструмент, настольную игру, спортинвентарь.

С программой «Волонтерские выходные в Ясной Поляне» можно ознакомиться здесь.

Для того чтобы стать участником программы, нужно заполнить заявку и отправить ее по одному из адресов: https://vk.com/event50912735 и [email protected].