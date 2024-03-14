В Туле пройдут общественные обсуждения по реконструкции очистных в Заречье

Фото из архива Myslo.

В Туле пройдут общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы — проектной документации «Реконструкция очистных сооружений канализации города, в том числе I этап в части строительства цеха механического обезвоживания осадка и вспомогательных сооружений». Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Илья Беспалов.

Инициатором обсуждений является муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Тулы». Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду — акционерное общество группа компаний «ЕКС» из Ярославля.

Предварительное место строительства объекта — набережная Дрейера, 64-б.

Общественные слушания состоятся 27 марта в 12.00 на Красноармейском проспекте, 1, МУК «Тульская библиотечная система».