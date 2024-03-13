В Тулу прибыли участники Всемирного фестиваля молодежи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 марта в Тулу прибыл поезд с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Встретил гостей военный оркестр регионального управления Росгвардии, который исполнил гимн Тульской области. Кроме того, делегатов угостили караваем и чаем из самоваров с тульскими сладостями.

От имени губернатора Алексея Дюмина гостей приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она пожелала делегатам набраться приятных впечатлений от посещения региона, добра и благополучия.

В течение недели гости познакомятся с историей города-героя Тулы, посетят промышленные предприятия, побывают в музеях, на концертах, смогут попробовать свои силы в приготовлении пельменей и тульских пряников, а также создадут пряничный арт-объект, сыграют в хоккей в валенках и русскую лапту.

Напомним, фестиваль проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». На него приехала молодежь из Аргентины, Гондураса, Израиля, Индонезии, Ирака, Испании, Йемена, Либерии, Мексики, Пакистана и многих других стран. После завершения фестиваля стартовала региональная программа, в рамках которой 2 тысячи иностранных участников отправились в путешествие по городам России.