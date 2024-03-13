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В Центральную Россию придет апрельское тепло
Фото Алексея Пирязева.

В Центральную Россию придет апрельское тепло

Реальные температурные показатели опередят климат почти на месяц.

Начало этой недели в Европейской России получилось достаточно теплым: в Москве, например, накануне термометры показали +4°, что на 2° выше мартовской нормы. 

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в ближайшие дни из-за антициклонов потепление усилится. Оно будет затяжным и выйдет на пик к концу недели. Температурный режим станет апрельским.

В Центральной России сохранится солнечная погода, атлантические воздушные массы будут дополнительно прогреваться. Сегодня и завтра ожидается +5…+6 °С, а с пятницы — +7…+8 °С.

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Фотограф:
сегодня, в 10:01 +3
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