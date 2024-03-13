В Центральную Россию придет апрельское тепло

Фото Алексея Пирязева.

Реальные температурные показатели опередят климат почти на месяц.

Начало этой недели в Европейской России получилось достаточно теплым: в Москве, например, накануне термометры показали +4°, что на 2° выше мартовской нормы.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в ближайшие дни из-за антициклонов потепление усилится. Оно будет затяжным и выйдет на пик к концу недели. Температурный режим станет апрельским.

В Центральной России сохранится солнечная погода, атлантические воздушные массы будут дополнительно прогреваться. Сегодня и завтра ожидается +5…+6 °С, а с пятницы — +7…+8 °С.