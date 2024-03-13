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Тульский АКМ победил «СКА-Неву» во втором матче серии
Фото пресс-службы АКМ и пресс-службы правительства Тульской области.

Тульский АКМ победил «СКА-Неву» во втором матче серии

Наши хоккеисты обыграли соперника со счетом 6:2.

12 марта в Ледовом дворце Тулы хоккейный клуб АКМ провел вторую игру серии против «СКА-Невы» из Санкт-Петербурга в ¼ финала Кубка Петрова. 

Тульские хоккеисты обыграли гостей со счетом 6:2. Шайбы забивали Даниил Аноп, Илья Шипов (дубль), Денис Почивалов, Владислав Рыбаков, Максим Рассейкин.

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Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Всех болельщиков команды АКМ поздравляю с победой. Нас ждёт тяжелый выезд. Надо готовиться. По игре: ребята хорошо настроились, молодцы. Забили быстрые два гола, где-то сыграли неудачно, что пропустили шайбу. За счет характера забросили в конце и довели дело до победы.

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На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он поздравил команду и болельщиков с победой. 

— Вторую игру подряд наши парни показывают высокий уровень мастерства, в напряженной борьбе вырывают победу у серьезного соперника. Впереди ответственные матчи, расслабляться нельзя. Вся Тульская область верит в вас!

15 и 16 марта команды сыграют в Санкт-Петербурге. Напомним, АКМ второй раз в своей истории вышел в плей-офф.

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