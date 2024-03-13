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Туляков приглашают на день открытых дверей в онкоцентр
Фото минздрава Тульской области.

Туляков приглашают на день открытых дверей в онкоцентр

Необходимо предварительно написаться.

В тульском онкоцентре пройдет день открытых дверей. Пройти бесплатное обследование можно в субботу, 16 марта, с 8.00 до 14.00. Об этом сообщает региональный минздрав.

Жители смогут получить консультацию онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога. Женщинам предлагают пройти маммографию или УЗИ молочных желез, сдать анализ на жидкостную цитологию. Мужчины могут сдать анализ крови в рамках скрининга новообразований простаты. Люди с большим стажем курения пройдут низкодозовую компьютерную томографию органов грудной клетки.

Для прохождения обследований с собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Направление не требуется.

Прием по предварительной записи по тел. 8 (4872) 33-81-41.

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