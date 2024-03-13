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Роспотребнадзор помог туляку отсудить 280 тысяч рублей у нерадивого мебельщика
Фото из архива Myslo

Роспотребнадзор помог туляку отсудить 280 тысяч рублей у нерадивого мебельщика

Суд полностью поддержал позицию ведомства. Решение вступило в законную силу.

В феврале прошлого года туляк заключил с индивидуальным предпринимателем договор купли-продажи кухонного гарнитура общей стоимостью 198 тысяч рублей. Потребитель отдал 140 тысяч в качестве предоплаты и стал ждать мебель, которую должны были доставить до 26 мая.

В установленные договором сроки продавец не исполнил свои обязательства. Все претензии покупателя были проигнорированы. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области обратились в суд с иском о защите прав потребителя.

В итоге с продавца взыскали полную сумму предоплаты, 85 тысяч рублей неустойки и штраф на сумму 50 тысяч рублей. Причиненный покупателю моральный вред был оценен в 5000 рублей. Решение вступило в законную силу.

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