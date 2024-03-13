В Тульском музее оружия прошёл Всероссийский урок мужества «Мы Россия»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Мероприятие было посвящено участникам СВО и тем, кто оказывает помощь мирным жителям Донбасса.

К участникам обратился губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что Тула уже в третий раз стала организатором Всероссийского урока мужества:

– Это неслучайно, ведь тульская земля всегда была и остается надежной опорой страны. Тула – город-герой, где крепкие ратные и трудовые традиции. Нас всех объединяет любовь к Родине.

В далеком 1945 году наши деды и прадеды ценой невероятных усилий и чудовищных потерь одолели фашизм. А сегодня их внуки и правнуки продолжают дело поколения победителей и защищают будущее России. Президент Владимир Путин сказал: «В единстве армии и народа всегда была наша сила – так и сегодня».

Наши военнослужащие героически и самоотверженно сражаются с неонацистским режимом. И порой ценой своей жизни выполняют свой долг до конца. Миллионы граждан страны стали для них крепким тылом, от мала до велика включились в поддержку наших парней. И показали врагам, что мы едины. В этой сплоченности и единстве – залог нашей Победы.

К мероприятию подключились участники из разных городов области и других регионов России. Тульские школьники рассказали о выставке «80 лет на службе Отечеству» и о разработках научно-производственного объединения «Сплав». Волонтеры из Белгорода поделились подробностями о работе военных медиков. О своих героях СВО рассказали школьники из Узловой, а также Хабаровска и Ингушетии.

Также к Уроку мужества присоединились волонтеры ТГПУ им. Л. Н. Толстого, (они изготавливают окопные свечи), активисты волонтерского объединения «СУХБАТ54» из Новосибирска (готовят сублимированные супы) и добровольцы из Керчи (плетут маскировочные сети).

Ученики тульского Центра образования № 8 приветствовали участников и зрителей Урока мужества из атриума Тульского кремля, где уже несколько лет работает выставка «Солдатские письма». Школьники пригласили всех желающих написать письма тульским военным, чтобы поздравить их с 80-летием 106-й дивизии ВДВ.