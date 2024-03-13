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Тульское министерство образования ищет директора школы для преступников
Фото: shkolatulskayatula-r71.gosweb.gosuslugi.ru

Тульское министерство образования ищет директора школы для преступников

Кроме того, проводится конкурс на замещение должности директора Ефремовского химико-технологического техникума.

Министерство образования Тульской области проводит приём заявок от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе на замещение должностей директоров ГОУ ТО «Тульская школа» и ГПОУ ТО «Ефремовский химико-технологический техникум».

Отметим, что в «Тульской школе» проходят обучение лица, отбывающие наказания в исправительных учреждениях, подчинённых УФСИН России по Тульской области. Образовательный процесс ведётся независимо от правового статуса и материального достатка учеников, без применения каких-либо цензов, включая возрастной.

Примерный размер денежного содержания директора «Тульской школы» – 25811 рублей. Директор химико-технологического техникума будет зарабатывать около 39843 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 апреля.

Все подробности можно найти здесь.

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