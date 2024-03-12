  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Житель Воловского района погасил долг по кредиту, чтобы не остаться без земли - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Воловского района погасил долг по кредиту, чтобы не остаться без земли
Фото из архива Myslo

Житель Воловского района погасил долг по кредиту, чтобы не остаться без земли

Судебные приставы лишили должника возможности распоряжаться принадлежащим ему участком.

Житель Воловского района взял в банке кредит на сумму более 260 тысяч рублей, но вскоре перестал вносить платежи и начал прятаться от представителей банка. Кредиторы обратились в суд, который встал на их сторону.

Исполнительный лист поступил в межрайонное отделение УФССП России. Приставы уведомили об этом должника, но он проигнорировал все предупреждения. Выяснилось, что на имя мужчины записан земельный участок. Приставы арестовали его в счёт погашения долга. После этого мужчина выплатил банку всю сумму.

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
приставыУФССП России по Тульской областиарест имущества
Место
Тульская областьВоловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 13 марта: оттепель и пониженное давление
Погода в Туле 13 марта: оттепель и пониженное давление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.