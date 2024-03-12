Житель Воловского района погасил долг по кредиту, чтобы не остаться без земли

Фото из архива Myslo

Житель Воловского района взял в банке кредит на сумму более 260 тысяч рублей, но вскоре перестал вносить платежи и начал прятаться от представителей банка. Кредиторы обратились в суд, который встал на их сторону.

Исполнительный лист поступил в межрайонное отделение УФССП России. Приставы уведомили об этом должника, но он проигнорировал все предупреждения. Выяснилось, что на имя мужчины записан земельный участок. Приставы арестовали его в счёт погашения долга. После этого мужчина выплатил банку всю сумму.