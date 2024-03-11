Все больше россиян видят престиж в получении высшего образования

По данным сервиса SuperJob, 66% жителей нашей страны считают, что иметь высшее образование сегодня — престижно. Женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины (71 и 61% соответственно).

Количество россиян, уверенных в важности высшего образования, растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего же сторонников этой точки зрения среди тех, кто закончил вуз (77% против 55% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

За три последних года россиян, считающих, что иметь высшее образование престижно, стало больше на три процентных пункта.

Что же россияне подразумевают под «хорошим образованием»? 53% считают, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. 33% отмечают первостепенность формирования умения самостоятельно учиться, добывать знания. 7% считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.