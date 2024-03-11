В тульском поселке Ленинском впервые пройдет ярмарка вакансий

12 марта в Кадровом центре «Работа России» в поселке Ленинском впервые пройдет ярмарка вакансий в формате открытого отбора, где сразу пять работодателей представят более 50 вакантных рабочих мест. Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00.
Свои вакансии представят промышленные предприятия:
- Малиновский карьер,
- кирпичный завод «БРАЕР»,
- ООО «Ремонтно-механическое предприятие»,
- «Комета»,
- «Волоть».
Среди вакансий:
- электрообмотчик,
- слесарь,
- оператор производственного цеха,
- грузчик,
- инженер-технолог,
- водитель погрузчика,
- инженер-конструктор,
- менеджер,
- водитель погрузчика.
Специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, а также созданию резюме.
Адрес: п. Ленинский, ул. Ленина, 9.