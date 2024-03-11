В тульском поселке Ленинском впервые пройдет ярмарка вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Пять работодателей представят более 50 вакантных рабочих мест.

12 марта в Кадровом центре «Работа России» в поселке Ленинском впервые пройдет ярмарка вакансий в формате открытого отбора, где сразу пять работодателей представят более 50 вакантных рабочих мест. Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00.

Свои вакансии представят промышленные предприятия:

Малиновский карьер,

кирпичный завод «БРАЕР»,

ООО «Ремонтно-механическое предприятие»,

«Комета»,

«Волоть».

Среди вакансий:

электрообмотчик,

слесарь,

оператор производственного цеха,

грузчик,

инженер-технолог,

водитель погрузчика,

инженер-конструктор,

менеджер,

водитель погрузчика.

Специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, а также созданию резюме.

Адрес: п. Ленинский, ул. Ленина, 9.