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В тульском поселке Ленинском впервые пройдет ярмарка вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В тульском поселке Ленинском впервые пройдет ярмарка вакансий

Пять работодателей представят более 50 вакантных рабочих мест.

12 марта в Кадровом центре «Работа России» в поселке Ленинском впервые пройдет ярмарка вакансий в формате открытого отбора, где сразу пять работодателей представят более 50 вакантных рабочих мест. Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00.

Свои вакансии представят промышленные предприятия: 

  • Малиновский карьер,
  • кирпичный завод «БРАЕР»,
  • ООО «Ремонтно-механическое предприятие»,
  • «Комета»,
  • «Волоть».

Среди вакансий:

  • электрообмотчик,
  • слесарь,
  • оператор производственного цеха,
  • грузчик,
  • инженер-технолог,
  • водитель погрузчика,
  • инженер-конструктор,
  • менеджер,
  • водитель погрузчика.

Специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, а также созданию резюме.

Адрес: п. Ленинский, ул. Ленина, 9.

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