Тульский боксер стал бронзовым призером международного турнира в Черногории

Фото Федерации бокса Тульской области.

В полуфинале он уступил сопернику из Индии.

В черногорском городе Будва завершился международный турнир по боксу «Жемчужина Адриатики» среди юниоров 17-18 лет. Боксер из Тульской области Дмитрий Поляков стал бронзовым призером соревнований.

В четвертьфинале спортсмен за явным преимуществом в первом раунде выиграл у Ивана Некица из Хорватии. В полуфинале наш боксер в весовой категории до 75 кг уступил Кунду Рахулу из Индии. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

Сопровождал Дмитрия Полякова в Черногории старший тренер юниорской сборной Тульской области Василий Панфёров.