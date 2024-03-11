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Тульский боксер стал бронзовым призером международного турнира в Черногории
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульский боксер стал бронзовым призером международного турнира в Черногории

В полуфинале он уступил сопернику из Индии.

В черногорском городе Будва завершился международный турнир по боксу «Жемчужина Адриатики» среди юниоров 17-18 лет. Боксер из Тульской области Дмитрий Поляков стал бронзовым призером соревнований.

В четвертьфинале спортсмен за явным преимуществом в первом раунде выиграл у Ивана Некица из Хорватии. В полуфинале наш боксер в весовой категории до 75 кг уступил Кунду Рахулу из Индии. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

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Сопровождал Дмитрия Полякова в Черногории старший тренер юниорской сборной Тульской области Василий Панфёров.

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