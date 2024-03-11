Фото Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме впервые удалось вывести алжирскую саламандру. Как сообщили в зоопарке, это первое разведение Salamandra algira в России.

Специалисты рассказали, что столкнулись с рядом проблем.

— В немногочисленных публикациях пишется о том, что личинки должны жить в холодной воде — 12-15 (максимум!) градусов. Из-за чего в первые несколько суток мы потеряли очень много личинок. А при якобы максимальной температуре в 15 градусов личинки затормозили в росте и отказывались есть. И как только мы сделали температуру воды в 20 градусов, всё сразу стало в порядке! — рассказали в экзотариуме.

Сотрудники говорят, что они добились крайне скромного результата. Но учтут все нюансы, чтобы в следующий раз саламандр было много.