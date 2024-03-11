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В Тульской области состоится детский Кубок по дворовому хоккею «Шаг в жизнь»
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

В Тульской области состоится детский Кубок по дворовому хоккею «Шаг в жизнь»

Игры пройдут с 18 по 24 марта в Туле и Новомосковске.

В Кубке примут участие 12 детских дворовых хоккейных команд Тульской области (2012–2013 года рождения). Отбором кандидатов традиционно занимается «Спортивная федерация по хоккею Тульской области».

Кубок будет проводиться в несколько этапов. Групповой этап соревнований состоится 18, 21, 22 марта в ФОС «Ледовый дворец» (Тула, с. Осиновая Гора, стр. 2-а); 18, 19, 23 марта в Ледовом дворце «Юбилейный» (Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а). Финальные игры пройдут 24 марта в тульском Ледовом дворце. 

Призовой фонд в этом году распределяется следующим образом:

  • 1-е место — 275 000 рублей,
  • 2-е место — 175 000 рублей,
  • 3-е место — 100 000 рублей,
  • 4-12-е места — 50 000 рублей.

Командам, занявшим первое, второе и третье места, вручаются памятные кубки и медали. Церемонию награждения команды-победителя украшает «Переходящий Кубок» от БФ «Шаг в жизнь». Все участники получают сертификаты Кубка 2024 года и сувениры с символикой мероприятия. Памятные награды также получат победители номинаций «Лучший игрок», «Лучший вратарь» и «Лучший снайпер».

На торжественной церемонии открытия будут присутствовать члены РОО «Спортивная федерация по хоккею Тульской области». В мероприятии запланировано награждение победителей с участием Олимпийского чемпиона и легенды хоккея Андрея Коваленко.

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