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Губернский каток закроется 17 марта
Фото Алексея Пирязева.

Губернский каток закроется 17 марта

В этот день два вечерних сеанса пройдут под музыку тульских диджеев.

17 марта Губернский каток в Туле завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.

Напомним, в прошлом году каток завершил работу 2 апреля.

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сегодня, в 12:39 0
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