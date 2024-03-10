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В тульском «Фонде искусств» начались музейные уикенды

В тульском «Фонде искусств» начались музейные уикенды

Музейный уикенд в новом арт-пространстве Тульского музейного объединения — это концерты, творческие встречи, беседы об искусстве и авторские экскурсии.

Мероприятия проходят в пятницу, субботу или воскресенье в течение месяца. В рамках музейных уикендов запускается проект «Некруглые даты» — это беседы о личности и творчестве художников, представленных в экспозиции текущих выставок. 


17 марта в 12.00 пройдет авторская лекция-экскурсия искусствоведа Марии Серовой «ХХ век. Игра с архетипами».

23 марта в 17.00 в проекте «Некруглые даты» с туляками поговорят о Евгении Расторгуеве — советском и российском художнике, графике и керамисте, которого называли «русским Шагалом». 

29 марта в 18.00 в проекте «Некруглые даты» — разговор о художнике Александре Тышлере — живописце, графике, художнике театра. Образный мир Тышлера причудлив и фантастичен, а живописная ткань его произведений сложна и подвижна.

31 марта в 15.00 музейный уикенд продолжит литературно-музыкальная гостиная «Поэзия — волшебная страна». Участниками встречи станет студия «Вега». На вечере прозвучат стихи и песни, зрители смогут обсудить с авторами произведения, поговорить о творчестве и вдохновении.

«Фонд искусств» находится по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

 

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