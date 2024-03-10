Дотерпели: «Арсенал» не смог победить в Краснодаре

Шаг вправо, шаг влево может оказаться прыжком в пропасть. Прыжок на месте – крахом всех целей на сезон. Казалось, что «Кубань» в Краснодаре «Арсенал», как лидер турнира, должен победить, но не случилось. Соперники разошлись без забитых мячей.

Вообще в спорте слово «должен» трудноприменимо. Так-то и «Кубань» не должна была проигрывать, ей уже падать некуда. Чтобы рассчитывать на три очка в этой игре, надо было проявить не только игровые, но и бойцовские качества. Соперник выходил на поле сражаться за свое кубанское счастье, это стиль игры всех команд, которые тренирует Вадим Евсеев. Футболисты обеих команд шли в жесткий контакт при первой возможности, и уже в первую треть тайма врачи то и дело выбегали на поле оказывать медицинскую помощь. При этом красные линии команды не переходили, были аккуратны друг к другу. При такой мужской игре обошлось без травм, и судьи показали всего три желтые карточки.

«Арсенал» был готов к такому развитию событий. Игроки Тулы не дрогнули, оказались готовы и к жесткой манере соперника, и к тому, что отвечать надо игрой, а не тем, чтобы ввязываться в единоборства по делу и не по делу. В общем, пытались действовать по классической формулеэтого сезона: играть от себя.

Хотя давление, которое пыталась оказывать «Кубань» в первом тайме, едва не привело к голу. Кокорев не очень удачно среагировал на удар издали, мяч отскочил на игрока «Кубани», и тот в касание перевел его партнеру Ежкову. Тот бил наверняка – метров с трех, а то и двух, имея перед собой только голкипера. Однако Кокарев до конца сохранял хладнокровие, не падал, не бросался под мяч, а, стоя на ногах, максимально попытался воспрепятствовать завершающему удару, и вышел победителем.

Кстати говоря, в моменте, когда игрок «Кубани» получал мяч, прежде чем ударить по воротам, очень было похоже на то, что он находился в положении вне игры. Но даже если это и не так, можно считать, что закон компенсации сработал. В предыдущей игре примерно такую же верную ситуации не использовал Бахар, теперь стопроцентный момент не реализовал соперник.

«Арсенал» в первом тайме все равно был острее, и создал несколько не случайных, а вполне себе логичных возможностей забить мяч в ворота соперника. Собственно, и первый опасный момент в игре создали гости. Галоян подкараулил момент после навеса с фланга и головой послал мяч впритирку со штангой. Его появление оказалось абсолютным сюрпризом для обороны соперника – Галоян наносил удар по воротам, оказавшись ровно между двумя игроками обороны, и ни у одного из них шанса воспрепятствовать не было.

Вскоре кубанцы дали возможность Ткачеву ударить коронной левой практически с убойной дистанции, но вратарь «Кубани» Нестеренко проявил себя молодцом – сумел среагировать на удар.

Был и еще один супермомент под занавес тайма, когда после розыгрыша углового мяч отлетел на дальнюю штангу, где в одиночестве барражировал Бахар. Но он поспешил и смазал, даже не стал подправлять мяч под более удобную ногу. То, что Бахар в матче, где все игроки атаки «Арсенала», по идее, должны были оставаться под контролем, оказался вдруг забыт всеми на ударной позиции, тоже говорит о многом. По-видимому, главную угрозу кубанцы в атаке видели в других. В течение первого тайма Бахар был мало заметен в атаке, на острие феерили партнеры по команде. Конечно, отчасти это и вина средней линии, игроки которой не очень качественно доставляли мяч в атаку. С другой стороны, один из ярких эпизодов первого тайма случился, когда Ткачев открылся на позиции центрфорварда, и дважды пытался обострить – сначала ударив по воротам, потом просто прострелить на пятачок. Это как раз была позиция, условно говоря, Окоронкво. То есть формально мяч в этой ситуации логичнее было принимать заменяющему его Бахару. Но что-то на матче в Краснодаре перестроилось у «Арсенала».

Может ли из этого следовать, что Окоронкво в обеих ситуациях сыграл бы с большим кпд? Да нет, конечно.

Во-первых, далеко не факт, что команда, застегнутая в обороне на все пуговицы, дала бы Окорнокво такую роскошь – настолько свободно принять мяч. А во-вторых, это вообще штука относительная. Все очень сослагательно. Если гол не состоялся, значит, так было суждено.

При этом вспомним, что в игре первого круга между этими командами футболисты «Кубани» также не дали шансов Окоронкво отличиться. Более того, матч тогда летел к ничейному результату и ключевым оказалось решение перевести Окоронкво на фланг, а в центр атаки выпустить Баркова. Окоронкво стягивал на себя на фланге защитников, и в штрафной у ворот «Кубани» стало немного свободнее.

Но вот что пока удивляет – кроме Бахара мы никого из новичков особо в деле и не увидели. Казалось, что хотя бы часть приобретений этой зимы сделаны для усиления конкуренции, но пока, так выходит, все они лишь для глубины скамейки. Александр Сторожук по-прежнему выходит на матчи фактически тем же составом, что и осенью. Зуев так вообще удивил, когда в первой же атаке после выхода на поле в Краснодаре, войдя в штрафную, то ли ударил сильно мимо, то ли пасанул сильно в никуда. Для футболиста с таким опытом игры в Премьер-лиге это выглядело странно. Не хватило как раз того хладнокровия, которое выручило Кокарева в голевом моменте в первом тайме.

Зато порадовал Сергей Ткачев. У болельщиков принято считать, что капитана команды меняют во втором тайме, потому что на все девяносто минутему не хватает физики. Оказалось, что нет. Когда сложно, Сергей Ткачев остается на поле до конца, отсутствие физподготовки в глаза не бросается. И даже более того – его присутствие на поле вселяет дополнительную уверенность в партнеров.

Во втором тайме уже шла игра до ошибки, голевые ситуации у чужих ворот практически исчезли. Вообще довольно странно ждать успехов в голах от команды, у которой играет нападающий с символической фамилией Безденежных. Но и «Арсенал» немного погас. Пропустить очевидно боялся больше, чем не забить.

Когда особо говорить не о чем, темы все равно находятся. Самым ярким эпизодом второго тайма стал момент, когда Кокорев, якобы, сам занес мяч в свои ворота. Всякое, конечно, случается, но ни один стоп-кадр не дает очевидного ответа. Да, вратарь «Арсенала» на шаг находится за линией ворот, при этом держит мяhttps://myslo.ru/Admin/Uploader/Delete?Length=8ч на вытянутых руках. Попробуйте сравнить свой шаг и расстояние, на котором вы можете что-то держать перед собой, сильно ли они будут различаться. При этом не забывайте, что диаметр мяча составляет 22 сантиметра или 8,66 дюйма, а для взятия ворот надо, чтобы мяч полностью пересек линию ворот. Так что даже, когда что-то сильно кажется, на стороне истины остается еще и фора в виде самого мяча. Судья на линии в этот момент, конечно, былне у углового флажка, но на позиции, с которой человеческий глаз может делать выводы. Так что все разговоры о том, надо было или нет засчитывать забитый мяч – в пользу бедных.

«Арсенал», конечно, не выиграл, но не уступил и не проиграл. При этом, несмотря на всю важность результата, до конца играл в свой футбол. После поединка первого круга в Туле, когда «Кубань» пропустила два мяча в самой концовке, главный тренер краснодарцев Вадим Евсеев резюмировал, что его команда не дотерпела. Теперь, выходит, дотерпела. Но жизнь продолжается.

«Кубань» – «Арсенал» – 0:0.

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Большаков, Ботака-Иобома (Карамарко, 81), Попов, Кайнов, Макаров (Мацукатов, 74), Лёвин, Ткачёв, Гелоян (Зуев, 66), Бахар (Барков, 74).

Предупреждены: Осипов, Таказов – Мацукатов.

Судья – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

10 марта. Краснодар. Стадион «Кубань».