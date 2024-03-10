В Тульской области спасли лосенка, который тонул в Упе

Фото: скриншот из видео ТРООиР Дубенского района.

Малыш провалился в реку и самостоятельно никак не мог выбраться на берег.

Как сообщили в тульском экзотариуме, ослабевшее и наглотавшееся воды животное заметили железнодорожники и позвонили в охотнадзор. Госинспектор охотнадзора, егери местного общества охотников и рыболовов приехали очень быстро, помогли лосенку выбраться на берег, отогрели в теплом помещении и вызвали ветеринара.

Теперь малышу предстоит реабилитация. Когда лосенок окрепнет, его выпустят в лес неподалеку от того места, где нашли.

Эксперты осмотрели место происшествия и сделали вывод, что лосенок угодил в Упу из-за преследования собак.