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В Тульской области спасли лосенка, который тонул в Упе
Фото: скриншот из видео ТРООиР Дубенского района.

В Тульской области спасли лосенка, который тонул в Упе

Малыш провалился в реку и самостоятельно никак не мог выбраться на берег.

Как сообщили в тульском экзотариуме, ослабевшее и наглотавшееся воды животное заметили железнодорожники и позвонили в охотнадзор. Госинспектор охотнадзора,  егери местного общества охотников и рыболовов приехали очень быстро, помогли  лосенку выбраться на берег, отогрели в теплом помещении и вызвали ветеринара. 

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Теперь малышу предстоит реабилитация. Когда лосенок окрепнет, его выпустят в лес неподалеку от того места, где нашли.

Эксперты осмотрели место происшествия и сделали вывод, что лосенок угодил в Упу из-за преследования  собак.

 

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