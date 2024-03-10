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Туляк Александр Власенков прошел в шоу «Голос» в команду Полины Гагариной
Фото: скриншот шоу «Голос» Первый канал.

Туляк Александр Власенков прошел в шоу «Голос» в команду Полины Гагариной

29-летний музыкант продвигает фольклорную музыку. Он поет и выглядит очень круто!

Александр Власенков — основатель и участник музыкального коллектива Полынь Folk. Группа уже приняла участие в ТВ-шоу «Страна талантов» на НТВ, музыканты Полынь Folk — резиденты арт-кластера «Таврида», лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

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Фото Алексея Пирязева.

И вот теперь Александр Власенков решил покорить новую высоту — шоу «Голос». 

— Я делаю фольклор в современной обработке: берут аутентичную подлинную запись и делаю современные биты, — рассказал Александр зрителям шоу «Голос». — Мама хотела, чтобы я поступил в медицинский, всегда мне говорила «Музыкой ты не заработаешь». Какое-то время я ей верил. В мединститут я так и не поступил… Работал диспетчером транспортной навигации, оператором колл-центра, продавал кредитные карты. Я верил в мамины слова и делал все, что я не хотел делать. Со мной произошла трансформация, когда я на эти слова плюнул и переехал в Тулу. Там я открыл свой коллектив (Полынь Folk, — прим. авт.), и там я начал заниматься любимым делом. И если бы не эта моя поездка подальше от мамы, то я бы сейчас здесь не сидел.

Я хочу изменить отношение людей к народной культуре, потому что я очень сильно ее люблю. Очень хочу, чтобы ее полюбили наши люди. 

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Во время слепого прослушивания уже на первых секундах к Александру повернулась Полина Гагарина! 

— Какой ты прикольный! — сказала Полина Александру. 

— Спасибо! Трясет всего, очень сильно! — признался музыкант. 

— Мы уже это обсуждали и радовались тому, что фольклорная музыка начинает бомбить. И это очень круто! И мы будем это всячески популяризировать, - заявила Гагарина. 

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Саша Власенков не только пел, но и играл на необычном музыкальном инструменте под названием калюка, который делается из борщевика. Инструмент очень понравился всем членам жюри. 

Музыкант из Тулы стал последним, двенадцатым участником в команде Полины Гагариной.

Уже 15 марта в 21.45 на Первом канале стартуют «Поединки». Наступает черед самых драматичных этапов — на выбывание. Команды сразу же сократятся вдвое. Участники будут соревноваться между собой в дуэтах и лишь один из каждой пары останется в проекте.
 

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Автор:
сегодня, в 10:50 +3
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ТулаМосква

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