«Это не просто спорт, это – образ жизни»: в Туле прошли соревнования по скейтбордингу

Фото Екатерины Беловой.

Скейтбординг сейчас вновь обретает популярность. Myslo поговорил с участниками соревнований о том, чем захватил их этот спорт.

В «Отаве» в скейт-парке «База» состоялись весенние соревнования по скейтбордингу. В них приняли участие порядка 30 человек из Тулы, Новомосковска, Калуги, Серпухова и Москвы. Самому юному спортсмену было 9 лет, а самому взрослому – 37.

Состязания проходили в два этапа по системе отбора. Сначала джем-сессия: у каждого участника было по 60 секунд, за которые он должен продемонстрировать мастерство исполнения сложных трюков и чистоту выполнения элементов. Лучшие переходили в полуфинал. В финале же оказывались лишь двое, которые уже между собой разыгрывали первое и второе место.

Для многих участников соревнований скейтборд – это больше, чем просто доска, инвентарь для занятий. Это целая философия, диктующая соответствующий образ жизни.

Николай Курбанов:

Николай Курбанов – Для меня скейтбординг – это самый высоко координированный вид спорта, которым я занимался. Он требует огромной дисциплины и тренировок. Помимо этого, у него есть большой культурный бэкграунд. Скейтбординг формирует наш стиль одежды и музыкальные предпочтения, есть отдельный жанр музыки – скейт-панк. Многие из тех, кто катается на доске, рисуют или занимаются еще каким-то видом творчества, снимают ролики, монтируют, выкладывают. Получается уже не только спорт, но самобытная субкультура.

Сейчас Николаю 25 лет, из них 12 он катается на доске.

– Изначально привлек внимание стиль ребят, которые катались на досках. Они необычно одевались, это притягивало взгляд. Ну и адреналин – это все же экстремальный вид спорта, дух захватывает. Я окончил факультет физической культуры и спорта, занимался футболом, волейболом, боксом и многими другими видами спорта. И ничего не цепляло – все давалось в целом легко. Вот взять легкую атлетику – это по мне не интересно. Чтобы побеждать на соревнованиях, нужно просто нарабатывать одно и то же – просто бегать, это скучно. А тут встал на доску и даже просто ехать уже сложно, а еще трюки какие-то делать! Нужно постоянно преодолевать себя – это классно!

Такого же мнения придерживается и 10-летний Витя из Москвы:

– Папа катался, а когда мне было 5 лет, он начал брать меня с собой и за ручки катать в рампе. Мне понравилось, постепенно он стал меня тренировать. Последние два года я уже катаюсь намного лучше, чем раньше. Мне нравится доска, этот спорт дает всё, а главное – свободу! Самокат, конечно, тоже круто, на нем можно всякие трюки делать, но с доской он не сравнится.

На состязания он приехал вместе с папой Михаилом Ярцевым:

– Мне 37 лет, а кататься я начал лет в 15. Считаю, что в целом спорт открыт для всех возрастов, но, если есть цель – спортивные достижения, то, конечно, нужно начинать тренироваться как можно раньше.

Сейчас скейтбординг признали олимпийским видом спорта. Японцы, например, уже достигли таких высот в нем, что поражают всех мастерством. Я рад, что сейчас это направление получило новый виток развития.

Скетбординг вообще имеет волнообразную историю. Еще в фильме «Курьер» 80-х годов есть кадры, когда ребята катаются на скейте. Потом как-то интерес к нему пропал. В современном виде скейтбординг сформировался в 90-е. Тогда мне было совсем немного лет. Покупать все новое было очень дорого, поэтому начинал кататься на старых деках своих друзей, чинил сломанные доски.

На пике популярности скейтбординг оказался в 2005 – 2010 годах, когда было в топе MTV. Программу «Новая атлетика» все тогда смотрели и хотели быть похожи на звезд ТВ. Скейт – часть моего образа жизни. Я люблю передвигаться на скейтборде по городу. Мне не нужны рекорды, просто для души катаюсь: запрыгнул на бордюрчик, сделал какой-нибудь трюк и уже кайфово. Не стремлюсь к сложным трюкам или каким-то высотам – по маленькой трубе проскользил на доске и получил удовольствие. Мне нравится эстетика этого спорта, красота, стиль одежды.

Подавляющее большинство участников состязаний – мальчики и мужчины, но все же есть и несколько девушек, которые не против посоревноваться с ребятами в мастерстве.

Одна из них – 18-летняя тулячка Рита Сорокина. Катается уже 4 года.

Рита Сорокина – Я с самого детства хотела начать кататься, пробовала, но у меня не получалось. А потом в интернете познакомилась с мальчиком из другого города. Оказалось, что он катается на доске и собирается приехать в Тулу. Предложил научить меня. Постепенно познакомил с другими тульскими ребятами-скейтерами. Так и пошло-поехало. Приятно, что ребята нас поддерживают, готовы всегда научить, подсказать. В целом же скейтбординг – это возможность забыть о проблемах и просто наслаждаться движением.

Соревнования завершились в субботу вечером.

UPD. Первое место в соревнованиях занял Вадим Федоров из Москвы, на втором месте 10-летний москвич Виктор Ярцев, третье место у туляка Максима Крючкова.