65% туляков считают, что ЕГЭ нужно отменить

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Тулы.

65% туляков отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (70%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%).

Среди родителей 10- и 11-классников 78% хотят отмены ЕГЭ.

О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (16%).

Учителя критикуют ЕГЭ чуть реже — за отмену высказались 59% респондентов.

Время проведения: 27 февраля — 6 марта 2024 года.