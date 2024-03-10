В Тульском Театре юного зрителя ставят спектакль «Недоросль»

Фото тульского ТЮЗа.

Как рассказывают создатели, спектакль «Недоросль» раскроет новые грани нестареющего сюжета комедии Дениса Фонвизина.

«Не хочу учиться — хочу жениться!» — возглас Митрофанушки давно ушел в народ. Слово «недоросль» в XVIII веке означало молодого дворянина, не получившего письменного удостоверения от учителя литературы. Недорослей не принимали на службу, им не давали «венечных памятей» — документов, разрешающих вступление в брак.

Пьеса «Недоросль» была написана более двух столетий тому назад, однако кажется созданной специально для того, чтобы предостеречь нынешнюю молодежь от повторения Митрофанушкиных ошибок.

Спектакль «Недоросль» Владимира Шинкарева раскрывает новые грани нестареющего сюжета. Это сатира, беспощадно высмеивающая людские пороки. Смелая попытка посмотреть в глаза действительности, противопоставить невежеству знания и мудрость, беззаконию — благородство и честь, тирании — искреннюю любовь.

В постановке Тульского ТЮЗа острый юмор и гротеск сочетаются с глубокими размышлениями о вечных русских проблемах: иждивенчестве, неуважении к личности, деспотизме и слепой любви родителей к своему чаду.

Главную роль Митрофана сыграет Артем Козенков. Также на сцену выйдут Ольга Чотпаева, Денис Казаков, Ярославна Прилепская, Арсений Спирин, Данила Талолин и другие. 12+

