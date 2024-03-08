Тульский областной суд начал рассматривать дело серийного поджигателя из Донского

Тульский областной суд начал рассматривать уголовное дело о поджоге четырёх домов в Северо-Задонске в мае прошлого года. На скамье подсудимых – 29-летний Евгений М.
Ему вменяют убийство и покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба.
Следствие считает, что фигурант, будучи неосведомленным о личности жителей, находившихся в домах № 12 и № 25-А по ул. Ленина и в доме № 18 по ул. Горького в Северо-Задонске, совершил умышленные действия, направленные на убийство жильцов и поджог жилых домов.
В результате умышленных преступных действий жительница одного из домов умерла от отравления угарным газом. Поджигатель не смог довести свой преступный умысел до конца благодаря профессионализму сотрудников МЧС, которые быстро потушили пожар.
Подробности этой жуткой истории читайте в нашем сюжете.