Тульский областной суд начал рассматривать дело серийного поджигателя из Донского

Кадр из видео Тульского областного суда

Тульский областной суд начал рассматривать уголовное дело о поджоге четырёх домов в Северо-Задонске в мае прошлого года. На скамье подсудимых – 29-летний Евгений М.

Ему вменяют убийство и покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Следствие считает, что фигурант, будучи неосведомленным о личности жителей, находившихся в домах № 12 и № 25-А по ул. Ленина и в доме № 18 по ул. Горького в Северо-Задонске, совершил умышленные действия, направленные на убийство жильцов и поджог жилых домов.

В результате умышленных преступных действий жительница одного из домов умерла от отравления угарным газом. Поджигатель не смог довести свой преступный умысел до конца благодаря профессионализму сотрудников МЧС, которые быстро потушили пожар.